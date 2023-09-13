Кошанов прокомментировал предложение сокращать часы русского языка в школах

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов высказался о языковом вопросе в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В кулуарах Мажилиса журналисты попросили Ерлана Кошанова прокомментировать высказывание мажилисмена Рината Заитова о том, что в казахстанских школах необходимо сократить часы изучения русского языка.

«Не стоит смотреть на проблему таким образом. В Мажилисе собрались депутаты с разными мнениями. Они высказывают свое мнение, мы не можем им запретить. Запретить русский язык или развивать государственный язык? Если мы как народ Казахстана будем знать много языков, наши дети, наши потомки и мы сами будем на ступень выше жителей других стран», — сказал Кошанов.

На вопрос о том, нужен ли Казахстану русский язык, председатель Мажилиса ответил, что приоритет отдается государственному языку, то есть казахскому. Тем не менее, нет никаких препятствий для изучения других языков.

«Требуется как русский, так и английский язык. Однако приоритет в первую очередь отдается государственному языку. Поэтому наши дети, окончившие школу, должны свободно владеть государственным языком. Это проблема. Нет никаких препятствий для изучения других языков. Мы не должны решать проблему государственного языка за счет сокращения преподавания других языков. Нам нужно все развивать. Но приоритет должен быть отдан государственному языку», — ответил он.

Ранее в интервью российским СМИ Евгений Бобров заявил о спаде использования русского языка в Казахстане. В Министерстве иностранных дел Казахстана в свою очередь ответили: «Возможно, этот человек не был в курсе всей ситуации, которая у нас наблюдается в стране».

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