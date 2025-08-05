Разъяснение по видеоматериалу о поезде на маршруте Алматы – Костанай предоставили в пресс-службе АО «Пассажирские перевозки».

В ряде пабликов и социальных сетей распространяется видеозапись, на которой показан пассажирский поезд в плохом состоянии, следующий по маршруту Алматы – Костанай. Данный поезд принадлежит частному перевозчику и он не имеет отношения к АО «Пассажирские перевозки» и в целом к КТЖ.

«На сегодняшний день, помимо АО «Пассажирские перевозки», в сфере железнодорожных пассажирских перевозок в Казахстане работают 14 частных операторов, в числе которых: ТОО «Турксиб Астана», ТОО «Сары-Арка Компани», ТОО «Марал Нур», ТОО «Solux Express», ТОО «Арай Транс KZ», ТОО «Nomadas», ТОО «ArlanTransAstana», ТОО «ЖелдорТрансАктобе», ТОО «Otpan Logistic», ТОО «VagonServiceAlmaty», ТОО «KazRail», ТОО «Тенгри Экспресс», ТОО «ПК «Туран-Экспресс», ТОО «Промо плюс». Отметим, что деятельность частных перевозчиков регулируется Министерством транспорта РК», — говорится в сообщении компании.

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