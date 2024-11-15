Костанае ищут территории для будущей застройки социальных объектов





В Костанае продолжается корректировка генерального плана города. Сейчас в разработке находятся 16 проектов детальной планировки, включая микрорайон Кунай.

Как сообщил аким Костаная Марат Жундубаев, работу выполняют специалисты из столицы по поручению Президента.

По его словам, в настоящее время ведется определение свободных территорий для строительства социальных объектов. Это позволит приступить к реализации новых проектов уже до конца текущего года.

Также в микрорайоне Береке зарезервированы земельные участки под строительство детского сада и объекта здравоохранения.

Ожидается, что обновленный генеральный план Костаная будет готов в первом квартале 2027 года.

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