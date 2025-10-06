В Костанае в ноябре начнется распределение бесплатных земельных участков от государства в рамках программы индивидуального жилищного строительства. Об этом сегодня на очередном аппаратном совещании заявил аким города Марат Жундубаев.

Напомним, что площадкой под ИЖС определен микрорайон Кунай. Сегодня, помимо уже нарезанных участков, их 1668, там стоит еще 124 готовых дома. Таким образом, у очередников есть право выбора. Они могут просто получить пустой участок или вместе с ним готовый дом, оформив покупку через банки второго уровня. На сегодня таких желающих около сотни.

«По домам мы начнем уже сейчас в октябре. Кстати, знаете, сейчас интересно, люди, например, которым не подтверждает банк платежеспособность, они наличными вносят, вот так у нас готовы. Просто, не ожидал. Очень много людей. Значит, есть интерес и цена дома адекватная, там 30-31 млн тг. И таких людей уже человек 10-15, которые сейчас говорят, уже записались, они готовы», — отметил Марат Жундубаев.

