В Костанае намерены штрафовать частные организации, которые вывозят снег на проезжую часть

Костанае намерены штрафовать частные организации, которые вывозят снег со своей территории на проезжую часть. К примеру, как отметили в ситуационном центре «Айкомек», к ним поступает немало жалоб от костанайцев на неочищенную дорогу по улице Победы вблизи Центрального рынка. Как отмечают чиновники, бизнесмены вместо того, чтобы вывозить снег, выносят его на дорогу, передает alau.kz

Это видеосъемка представителя ситуационного центра Айкомек сделана специально, чтобы зафиксировать то, как с территории Центрального рынка в Костанае очищается снег. Его просто вывозят с частной территории на пешеходную и автомобильную часть дороги по улице Победы. Подрядная организация, которая в ответе за очистку снега на улицах областного центра, взяться за работу на этом участке не может — ведь этот снег частники должны вывезти за пределы города самостоятельно.

«Ежегодно руководство рынка предупреждалось, что снег они должны вывозить самостоятельно согласно правилам благоустройства, , но, к сожалению, как мы видим, данная проблема и никто ничего не хочет предпринимать», — говорит инженер ТОО «Таза Жол» Мария Усова.

В Айкомек поступает немало жалоб от костанайцев, которые не могут ни пройти, ни проехать. Помимо этого куча снега, из-за последних буранов только увеличивается, и в итоге вместо двухполосного движения на этом участке дороги для автобусов, весь транспорт движется по одной, создавая аварийную ситуацию. Как отметили в ситуационном центре, в ходе последнего рейда на Зеленый базар, участковым было составлено 6 административных протоколов на юридические лица. Пока в виде предупреждения, отмечают чиновники, и все торговые точки дали обещание вывезти снег. В случае не исполнения данных обязательств, бизнесменов начнут штрафовать.

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