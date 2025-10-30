Сотрудники полиции пресекли факт незаконной охоты. Нарушение было выявлено в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок».
В ходе совместных мероприятий сотрудники управления криминальной полиции и отдела полиции Алтынсаринского района провели проверку частного дома в поселке Октябрьское Костанайского района.
Во время осмотра автомобиля марки «УАЗ» полицейские обнаружили две туши дикого животного, предположительно лося, а также гладкоствольное ружьё АКС-366 «Ланкастер».
Правоохранителями установлены подозреваемые. В отношении них начато досудебное расследование по статье «Незаконная охота» Уголовного кодекса Республики Казахстан.
В настоящее время проводятся дальнейшие следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
