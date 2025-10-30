USD 530.15 EUR 617.47 RUB 6.64

Костанае полицейские раскрыли факт незаконной охоты

— Сегодня, 16:38
Сотрудники полиции пресекли факт незаконной охоты. Нарушение было выявлено в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок».

В ходе совместных мероприятий сотрудники управления криминальной полиции и отдела полиции Алтынсаринского района провели проверку частного дома в поселке Октябрьское Костанайского района.

Во время осмотра автомобиля марки «УАЗ» полицейские обнаружили две туши дикого животного, предположительно лося, а также гладкоствольное ружьё АКС-366 «Ланкастер».

Правоохранителями установлены подозреваемые. В отношении них начато досудебное расследование по статье «Незаконная охота» Уголовного кодекса Республики Казахстан.

В настоящее время проводятся дальнейшие следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.



