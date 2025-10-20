В Костанае полицейские изъяли крупную партию наркотиков в рамках республиканской операции «Қарасора», направленной на борьбу с незаконным оборотом наркотических средств.
Сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области задержали 47-летнего жителя города в одном из гаражных массивов. При досмотре у мужчины нашли свёртки с веществом растительного происхождения зелёного цвета со специфическим запахом.
Во время последующего обыска гаражного помещения, где находился подозреваемый, полицейские обнаружили аналогичное вещество. Согласно результатам судебно-химической экспертизы, изъятое вещество оказалось гашишем общей массой около одного килограмма.
Медицинское обследование показало, что задержанный сам употреблял наркотики.
По факту хранения наркотических средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление каналов поставки запрещённых веществ и возможных соучастников преступления.
Метки: костанай, полиция, наркотики, задержание, қарасора, дпко, преступление, гашиш, следствие, безопасность
Антициклон удерживает осеннее спокойствие - прогноз
Будет ли свет? В Казахстане прогнозируют дефицит электроэнергии зимой 2025–2026 годов
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.