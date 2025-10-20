USD 536.32 EUR 626.9 RUB 6.6

Костанае раскрыт поставки наркотиков

— Сегодня, 09:56
Фото пресс-службы ДП

В Костанае полицейские изъяли крупную партию наркотиков в рамках республиканской операции «Қарасора», направленной на борьбу с незаконным оборотом наркотических средств.

Сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области задержали 47-летнего жителя города в одном из гаражных массивов. При досмотре у мужчины нашли свёртки с веществом растительного происхождения зелёного цвета со специфическим запахом.

Фото пресс-службы ДП

Во время последующего обыска гаражного помещения, где находился подозреваемый, полицейские обнаружили аналогичное вещество. Согласно результатам судебно-химической экспертизы, изъятое вещество оказалось гашишем общей массой около одного килограмма.

Медицинское обследование показало, что задержанный сам употреблял наркотики.

Фото пресс-службы ДП

По факту хранения наркотических средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление каналов поставки запрещённых веществ и возможных соучастников преступления.

