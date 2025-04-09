Совсем скоро на этом пустыре, который сейчас расчищает техника, появится большой парк. Это территория в районе, как его принято называть, бывшего сельхозинститута. Площадь будущей зоны отдыха почти 3 гектара.

«Парковая зона представляет собой центральную часть — это беговая дорожка на 270 метров 4 круга, это 1 километр. 3 детские площадки: для детей от 2 до 5 лет и для подростков. Так же у нас предусмотрен скейт-парк, площадка для занятия спортом — тренажерная зона, зона для занятий воркаутом — турниковая зона», — рассказал руководитель отдела строительства акимата Костаная Арсаин Байдаулетов.

Так же на территории появится зона для занятий йогой, амфитеатр, велодорожка протяженностью 1 километр, и туалеты. К парку можно будет подъехать с проспекта Абая, с той стороны обустроят 34 парковочных места. Зелёная зона тут будет довольно большой — 22 тысячи квадратных метров. Здесь высадят 626 деревьев и 950 кустарников. Подрядчик костанайский, с многолетним опытом. По плану завершить работы он должен 4 ноября, но, как отметил аким города, есть договорённость сдать парк ко дню города, то есть в августе. Аким области в свою очередь, поручил городским властям продумать обустройство ещё одной зоны отдыха.

«Возле стадиона по ул.Назарбаева то же самое часть территории нужно сделать под парковую зону. Заборы все снять, и под трибуной сделать такой небольшой, хороший скверик. Разрабатывайте проект, мы обеспечиваем вас средствами, и эта территория должна быть для любителей спорта, для отдыха горожан», — поручил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Кумар Аксакалов отметил, что в Костанае достаточно много пустующих территорий. Поэтому нужно проинспектировать город, и строить планы по обустройству на таких свободных площадках скверов, парков и просто прогулочных зон.

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