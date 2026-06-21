В Костанае жители микрорайона Киевский остались без интернета после демонтажа кабелей связи

Жители микрорайона Киевский в Костанае пожаловались на отсутствие интернет-связи. По их словам, без доступа к сети осталась значительная часть района.
Как утверждают горожане, проблемы возникли после того, как с опор начали демонтировать линии связи одного из интернет-провайдеров.
«Больше половины жителей микрорайона остались без интернета. Мы пользовались услугами Alma+, нас устраивало качество связи. Сейчас с опор обрезают провода, ничего не работает. Почему нас лишили возможности выбирать того поставщика, который нас устраивает?» — возмущаются жители.
Люди отмечают, что отключение произошло неожиданно и без предварительного уведомления. По их словам, отсутствие интернета создает серьезные неудобства как для работы, так и для повседневной жизни.
В отделе ЖКХ пояснили, что демонтированные линии связи были размещены на опорах наружного освещения незаконно.
«Обрезанные линии связи (интернет-кабели), находящиеся вдоль дорог, были демонтированы в связи с их незаконным размещением на опорах наружного освещения. В соответствии с установленным порядком после демонтажа кабели временно остаются на месте в течение суток для того, чтобы собственники могли самостоятельно их забрать. По истечении данного срока, если владельцы не приняли меры по вывозу имущества, отдел ЖКХ вправе организовать его сбор и вывоз», — сообщили в ведомстве.
Также в ЖКХ отметили, что нахождение демонтированных проводов на земле является временной мерой, предусмотренной действующим порядком.
Между тем жители микрорайона ждут разъяснений от провайдера о причинах отключения связи и сроках восстановления доступа к интернету.
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