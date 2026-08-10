Костанаец будет содержать супругу до трёхлетия ребёнка





Костанайский городской суд утвердил медиативное соглашение по гражданскому делу о взыскании алиментов на содержание супруги. Производство по делу прекращено.

В ходе подготовки к судебному разбирательству стороны при содействии судьи-примирителя заключили соглашение. Суд установил, что его условия соответствуют требованиям законодательства Казахстана.

Согласно документу, женщина уменьшила исковые требования до 20 МРП и отказалась от остальных претензий. Ответчик обязался ежемесячно выплачивать супруге алименты в размере 20 МРП до достижения их ребёнком трёхлетнего возраста.

Если мужчина не выполнит обязательства по очередному платежу, женщина сможет получить исполнительный документ и обратиться к частному судебному исполнителю для принудительного взыскания средств.

Суд утвердил соглашение и прекратил рассмотрение дела. Сторонам разъяснили, что повторное обращение в суд по спору между теми же участниками, с теми же предметом и основаниями не допускается.

Определение суда пока не вступило в законную силу.

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