Костанайский школьник второй год подряд завоевал золото международной олимпиады





Ученик Назарбаев Интеллектуальной школы Костаная Андрей Енбахтов завоевал золотую медаль на XXII Международной географической олимпиаде iGeo 2026, которая прошла в Стамбуле.

Костанайский школьник второй год подряд входит в число лучших молодых географов мира. В 2025 году Андрей также стал обладателем золотой медали iGeo на соревнованиях в Бангкоке.

В 2026 году он пополнил копилку достижений ещё одной наградой высшей пробы, одержав победу на Европейской географической олимпиаде в Болгарии.

В Международной географической олимпиаде в Стамбуле приняли участие около 200 талантливых школьников из более чем 50 стран.

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