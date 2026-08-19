Костанайский школьник второй год подряд завоевал золото международной олимпиады

Ученик Назарбаев Интеллектуальной школы Костаная Андрей Енбахтов завоевал золотую медаль на XXII Международной географической олимпиаде iGeo 2026, которая прошла в Стамбуле.
Костанайский школьник второй год подряд входит в число лучших молодых географов мира. В 2025 году Андрей также стал обладателем золотой медали iGeo на соревнованиях в Бангкоке.
В 2026 году он пополнил копилку достижений ещё одной наградой высшей пробы, одержав победу на Европейской географической олимпиаде в Болгарии.
В Международной географической олимпиаде в Стамбуле приняли участие около 200 талантливых школьников из более чем 50 стран.
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