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Костанайский школьник второй год подряд завоевал золото международной олимпиады

— Сегодня, 12:09
Изображение для новости: Костанайский школьник второй год подряд завоевал золото международной олимпиады

кадр из видео


Ученик Назарбаев Интеллектуальной школы Костаная Андрей Енбахтов завоевал золотую медаль на XXII Международной географической олимпиаде iGeo 2026, которая прошла в Стамбуле.

Костанайский школьник второй год подряд входит в число лучших молодых географов мира. В 2025 году Андрей также стал обладателем золотой медали iGeo на соревнованиях в Бангкоке.

В 2026 году он пополнил копилку достижений ещё одной наградой высшей пробы, одержав победу на Европейской географической олимпиаде в Болгарии.

В Международной географической олимпиаде в Стамбуле приняли участие около 200 талантливых школьников из более чем 50 стран.



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