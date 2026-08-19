Списанный кредит признали доходом: кому хотят отменить ИПН





В Казахстане рассматривают возможность освободить от индивидуального подоходного налога граждан, чьи кредиты были списаны из-за мошенничества или тяжёлых жизненных обстоятельств, сообщает BAQ.KZ.

Предложение обсудили на заседании Проектного офиса по внедрению Налогового кодекса под председательством заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина.

По действующим нормам сумма задолженности, которую банк простил заёмщику, считается его доходом. Поэтому после списания кредита гражданину могут начислить ИПН. Сейчас налоговая льгота действует только в отдельных случаях.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Ассоциацией финансистов Казахстана предложило сохранить полное освобождение от налога при списании безнадёжных займов, в том числе кредитов, оформленных мошенниками.

Серик Жумангарин подчеркнул, что жертвы мошенничества и граждане, объективно не способные выплачивать кредит из-за тяжёлой жизненной ситуации, не должны платить ИПН со списанного долга.

При этом распространять льготу на все прощённые кредиты не планируют. Если банк списывает задолженность по коммерческим причинам, например для оптимизации баланса, бюджет не должен автоматически терять налоговые поступления.

Госорганам совместно с АРРФР предстоит определить точные критерии тяжёлой жизненной ситуации. В перечень могут войти инвалидность, потеря трудоспособности, отсутствие доходов и имущества.

Пока инициатива находится на стадии обсуждения. Окончательное решение примут после проведения расчётов и согласования позиций уполномоченных органов.

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