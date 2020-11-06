Костанаец чуть не лишился земельного участка из-за долга по алиментам

Чтобы не лишиться земельного участка, костанаец погасил долг по алиментам. А это – около 2 млн тенге.

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Долг копился три года, но мужчина и не собирался исполнять свои обязанности перед детьми. Еще год понадобился частному судебному исполнителю Бахыткуль Бегдилдиной, чтобы призвать мужчину к ответу и взыскать с него все до последней копейки. Получилось это лишь после того, как ЧСИ установила, что за должником числится земельный участок в Костанайском районе. Судебный исполнитель сделала оценку стоимости земли и уже собиралась выставить ее на торги, но, в этот самый момент, ответчик все же нашел деньги и полностью закрыл алиментный долг.

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Экс-супруга, воспитывающая троих детей, выразила огромную благодарность Бахыткуль Бегдилдиной за ее профессиональную помощь и содействие.

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