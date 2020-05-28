Костанаец до смерти избил 34-летнего мужчину

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Как стало известно alau.kz трагедия произошла 16 мая по улице Пушкина. Этот факт в ответе на запрос подтвердили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
В управление полиции Костаная поступило телефонное сообщение об обнаружении трупа мужчины по улице Пушкина. Выехавшей на место происшествия следственно-оперативной группой установлена личность мужчины. Им оказался 34-летний местный житель.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен 30-летний подозреваемый, житель Костаная, ранее судимый. В ходе следствия стало известно, что между подозреваемым и потерпевшим возник конфликт, в результате чего подозреваемый нанес потерпевшему телесные повреждения, от которых последний скончался», — сообщили в ведомстве.
По данному факту ведется досудебное расследование по статье «Убийство» УК РК. Подозреваемый арестован.