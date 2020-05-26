Костанаец хранил наркотики в особо крупном размере в смотровой яме гаража

В Костанайской области задержан мужчина, хранивший наркотические средства в особо крупном размере в своем авто и гараже, сообщает Polisia.kz.

Полицейскими в результате оперативно-розыскных мероприятий в гаражном кооперативе областного центра задержан местный житель. У него в автомобиле “Лада-Калина” обнаружено шесть килограмм высушенной марихуаны.

Во время обыска в гараже задержанного, с помощью служебно-розыскной собаки, обнаружено еще два тайника с марихуаной. На входе гаража в тумбе изъято полтора килограмма наркотика, а в смотровой яме, под досками – еще более 25 килограммов марихуаны в прошитом и плотно упакованном мешке.

Общий вес изъятого наркотического вещества составил 32 кг 826 гр, что относится к особо крупному весу и карается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

«На момент задержания подозреваемый отказался пояснить с какой целью был приобретен и куда перевозился наркотик», – отметили в полиции.

В отношении него избрана мера пресечения арест и содержание под стражей.

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