Костанаец, изрезавший жену в детсаду, теперь предстал перед судом за убийство 7-летней давности

В уголовный спецсуд области 44-летний Ануарбек Туребаев был доставлен из костанайской колонии 161/2, где он уже полтора года отбывает наказание за совершение особо тяжкого преступления. Напомним, ему было назначено 9 лет заключения, в качестве наказания за покушение на жизнь своей сожительницы, матери его сына. То преступление было совершено в костанайском посёлке Амангельды на территории детского сада 17 сентября 2019 года.

Тогда он, около полудня уже будучи в состоянии алкогольного опьянения средней степени, решил выяснить отношения с гражданской женой. Туребаев, который работал скотником, и поэтому, по его словам, всегда имел при себе нож, отправился в детский сад, где женщина работала. В детской игровой комнате, во время сон часа, в ходе возникшего конфликта он избил её, и ножом нанес более двух десятков ударов в голову, грудную клетку, живот, шею, плечо, руки. 32-летняя женщина, не смотря на множество ранений и переломанные рёбра, выжила, но осталась инвалидом. Сейчас Туребаева обвиняют в совершении другого преступления.

«17 января 2014 года, около 01:30 Туребаев будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь во дворе своего дома, по адресу улица Зеленая 1, села Копыченка Федоровского района, в ходе возникшего конфликта, после распития спиртных напитков с ранее знакомым Сеитовым, на почве личных неприязненных отношений, нанес множественные удары кулаками и ногами, по голове и телу Сеитова»,- зачитал обвинение гособвинитель Серик Нургазинов.

Как сказано в обвинении, Сеитов скончался на месте. Утром, обмотав его тело одеялом и ковром, Туребаев закопал его в сугроб за сараем своего дома. По весне, когда снег начал таять, он переложил завернутый труп к кирпичной стене и пристройке бани.

«В этом месте труп пролежал еще около одного месяца. Примерно в начале мая 2014 года, Туребаев загрузил труп Сеитова на конную телегу, и вывез его на расстояние около 700-800 метров от дома, за посёлок Копыченка, и сбросил труп Сеитова в выгребную яму бывшего животноводческого комплекса», — сказано в тексте обвинения.

Подсудимый, как и в случае с покушением на жизнь жены, заявляет, что не хотел убивать Сеитова, что они просто подрались. Главные судебные разбирательства по этому делу, назначены на 26 ноября.

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