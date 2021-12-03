Костанаец осужден за выписку фиктивных счетов-фактур

Территориальным департаментом Агентства по Костанайской области в ходе проведения ОПМ «Stop обнал» пресечена незаконная деятельность жителя Костаная по выписке счетов-фактур без поставки товаров.
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Следствием установлено, что житель Костаная в период с 2018 по 2020 годы от имени подконтрольных компаний – ТОО «KAZ CENTER CONSULТING», ТОО «Астана Транс Глобал», ТОО «Астана Снаб Финанс» заключал фиктивные сделки на поставку комплектующих автозапчастей, семян подсолнечника и другие услуги.
При этом, у вышеуказанных предприятий отсутствовали товарно-материальные запасы, склады, автотранспорт и специальная техника, штат работников, размер уставного капитала, необходимые для законной предпринимательской деятельности.
Государству нанесен ущерб в размере свыше 998 миллионов тенге.
Обвиняемый осужден к 2,5 годам лишения свободы. Срок условный.
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