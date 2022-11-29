Костанаец погиб в Акмолинской области при столкновении «Газели» и фуры

29 ноября в дежурную часть отдела полиции Астраханского района поступило телефонное сообщение о том, что вблизи с. Жалтыр произошло ДТП, есть пострадавшие.

Как сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской области, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

«Согласно предварительным данным, на 1105 км автодороги «Екатеринбург-Алматы» водитель автомашины марки «Газель», 29-летний житель Костанайской области, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной марки «Маз» под управлением 52-летнего жителя Костанайской области. В результате столкновения автомашину марки «Газель» отбросило в кювет. Водитель «Газели» скончался на месте происшествия. Водитель и пассажир автомашины марки «Маз» доставлены в Астраханскую районную больницу», — сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской области.

По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 345 ч.3 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Назначены экспертизы.

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