Костанаец погиб в ДТП на трассе

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О дорожно-транспортном происшествии рассказали сотрудники местной полицейской службы департамента полиции региона.
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В автокатастрофе, которая произошла в Мендыкаринском районе, погиб человек.
«На 19-ом километре автодороги местного значения Боровское-Узынагаш, 36-летний житель Костаная, управляя автомашиной ВАЗ, не справился с управлением, допустил опрокидывание автомобиля в кювет. В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте», — сообщил заместитель начальника управления МПС ДП Костанайской области Виталий Цой.
Пассажир с различными травмами был доставлен в Мендыкаринскую районную больницу.
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