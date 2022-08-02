Костанаец погиб в ДТП на трассе

О дорожно-транспортном происшествии рассказали сотрудники местной полицейской службы департамента полиции региона.

В автокатастрофе, которая произошла в Мендыкаринском районе, погиб человек.

«На 19-ом километре автодороги местного значения Боровское-Узынагаш, 36-летний житель Костаная, управляя автомашиной ВАЗ, не справился с управлением, допустил опрокидывание автомобиля в кювет. В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте», — сообщил заместитель начальника управления МПС ДП Костанайской области Виталий Цой.

Пассажир с различными травмами был доставлен в Мендыкаринскую районную больницу.

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