В городе Костанай был зафиксирован факт умышленного повреждения транспортного средства. Гражданин находясь в состоянии алкогольного опьянения, по улице Киевская повредил два колеса автомобиля марки «Nissan», причинив владельцу материальный ущерб.
Согласно материалам дела конфликт произошел из-за замечания по поводу неправильной парковки. Подсудимый потребовал от автовладельца убрать транспортное средство с проезжей части, но получил отказ. В результате он умышленно повредил автомобиль, прорезав два колеса.
На судебном заседании правонарушитель свою вину признал, выразил раскаяние и обязался возместить ущерб в добровольном порядке.
Потерпевший пояснил, что его автомобиль был припаркован в соответствии с правилами дорожного движения и не мешал проезду. Повреждение колес, оценённое в 40 000 тенге, было выявлено им спустя короткое время после конфликта. Он также понес дополнительные расходы на эвакуацию и балансировку.
Обстоятельства инцидента были подтверждены видеозаписью с камеры наружного наблюдения, фотоматериалами и медицинским заключением, зафиксировавшим у подсудимого состояние алкогольного опьянения легкой степени.
По итогам рассмотрения дела суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и наложил административное взыскание в виде штрафа в размере 50 МРП.
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