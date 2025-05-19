В городе Костанай был зафиксирован факт умышленного повреждения транспортного средства. Гражданин находясь в состоянии алкогольного опьянения, по улице Киевская повредил два колеса автомобиля марки «Nissan», причинив владельцу материальный ущерб.

Согласно материалам дела конфликт произошел из-за замечания по поводу неправильной парковки. Подсудимый потребовал от автовладельца убрать транспортное средство с проезжей части, но получил отказ. В результате он умышленно повредил автомобиль, прорезав два колеса.

На судебном заседании правонарушитель свою вину признал, выразил раскаяние и обязался возместить ущерб в добровольном порядке.

Потерпевший пояснил, что его автомобиль был припаркован в соответствии с правилами дорожного движения и не мешал проезду. Повреждение колес, оценённое в 40 000 тенге, было выявлено им спустя короткое время после конфликта. Он также понес дополнительные расходы на эвакуацию и балансировку.

Обстоятельства инцидента были подтверждены видеозаписью с камеры наружного наблюдения, фотоматериалами и медицинским заключением, зафиксировавшим у подсудимого состояние алкогольного опьянения легкой степени.

По итогам рассмотрения дела суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и наложил административное взыскание в виде штрафа в размере 50 МРП.

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