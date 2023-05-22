Костанаец приставал к девочке в автобусе

Как сообщает пресс-служба областного суда, инцидент произошёл в Костанае 19 мая.

19 мая подсудимый, находясь в автобусе маршрута №18, приставал к несовершеннолетней 2008 года рождения, и выражался нецензурной бранью, тем самым нарушив общественный порядок.

«Постановлением специализированного суда по административным правонарушениям города Костаная от 22 мая мужчина привлечен к административной ответственности по ст.434 ч.1 КоАП и подвергнут взысканию в виде административного ареста сроком на 10 суток», — отметили в областном суде.

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