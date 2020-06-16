Костанаец, сбивший насмерть ребёнка, получил условный срок

Приговором суда № 2 Костаная от 12 июня водитель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей за управление транспортным средством в нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

При назначении вида и размера наказания суд на основании ст.52 УК РК учёл пенсионный возраст водителя, отсутствие судимости, чистосердечное раскаяние в содеянном, добровольное возмещение имущественного ущерба, заглаживание морального и иного вреда, причинённого уголовным правонарушением. Принимая во внимание, что санкция ст.345 ч.3 УК РК предусматривает наказание только в виде лишения свободы, суд назначил подсудимому наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы.

С учётом обстоятельств дела, а также мнения потерпевшей стороны и позиции прокурора, суд пришёл к выводу о возможности исправления с применением ст.63 УК РК условно.

Также осужденному назначено обязательное дополнительное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на 5 лет.

Напомним, 12 февраля водитель, следуя по проспекту Кобланды Батыра на автомобиле марки «Mercedes Benz E300», не принял меры к снижению скорости, и не уступил дорогу пешеходам, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Он сбил женщину и ее дочь. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина получила телесные повреждения, отнесённые к тяжкому вреду здоровью, а девочка 2011 года рождения скончалась 17 февраля от полученных телесных повреждений.

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