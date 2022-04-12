Костанаец спас женщину от суицида

О поступке жителя Костаная сообщила пресс-служба ДП Костанайской области.
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Сегодня около 11.20 житель Костаная спас женщину, которая пыталась спрыгнуть с моста.
«Проезжая по мосту в районе КЖБИ, я увидел, как женщина перелезла через забор и готовиться спрыгнуть. Я быстро остановился и подошел к ней. Поговорив с ней, успокоил ее и помог ей выбраться. Сразу же о случившемся сообщил на пульт «102», — рассказывает Дамир Жусупбеков.
Через 2 минуты на место происшествия прибыл автопатруль в составе Дархана Токтарова и Токсанбая Карагозина. 44-летняя горожанка рассказала полицейским, что рассталась с мужем и решила покончить с собой.
В полиции отмечают, что костанаец Дамир Жусупбеков за активную гражданскую позицию будет поощрен.
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