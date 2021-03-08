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Костанаец убил выстрелом мужчину

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Департаментом полиции Костанайской области начато досудебное расследование по статье 99 ч 1. «Убийство» по факту конфликта между двумя мужчинами, возраст которых 37 лет, в результате которого один выстрелил в другого из зарегистрированного ружья.

Происшествие случилось в Костанае по улице Тауельсыздык 8 марта в около 3 часов ночи.

От полученного ранения мужчина скончался. Подозреваемый задержан и арестован. Проводятся следственные действия.

Все обстоятельства расследуется,в рамках возбуждённого уголовного дела.

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