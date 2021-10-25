Костанаец убил жену

Происшествие случилось в Костанае в доме по проспекту Кобланды батыра. Информацию в ответе на запрос подтвердили в пресс-службе ДП Костанайской области.

В своей квартире 56-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес ножевое ранение 57-летней супруге.

Женщина скончалась на месте происшествия.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 99 Уголовного кодекса «Убийство».

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