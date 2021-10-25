USD 426.32
EUR 496.24
RUB 6.04
  1. Home
  2. Новости
  3. Происшествия
  4. Костанаец убил жену

Костанаец убил жену

navigato.ru

Vinkmag ad

Происшествие случилось в Костанае в доме по проспекту Кобланды батыра. Информацию в ответе на запрос подтвердили в пресс-службе ДП Костанайской области. 

В своей квартире 56-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес ножевое ранение 57-летней супруге.

Женщина скончалась на месте происшествия.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 99 Уголовного кодекса «Убийство».

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

В Казахстане взлетели цены на подержанные авто. Сколько стоит Lada в городах?
Следующая новость

Пенсионные накопления казахстанцев превысили 13 триллионов тенге