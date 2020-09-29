Костанаец ударил жену ножом

Происшествие случилось в доме по улице О.Шипина. Информацию подтвердили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

В своей квартире 33-летний мужчина в ходе возникшей ссоры нанес ножевое ранение 30-летней супруге.

Пострадавшая госпитализирована в хирургическое отделение областной больницы.

В настоящее время подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Ведется досудебное расследование. Мужчина ранее судимый.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.