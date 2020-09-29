Костанаец ударил жену ножом

Происшествие случилось в доме по улице О.Шипина. Информацию подтвердили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
В своей квартире 33-летний мужчина в ходе возникшей ссоры нанес ножевое ранение 30-летней супруге.
Пострадавшая госпитализирована в хирургическое отделение областной больницы.
В настоящее время подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.
Ведется досудебное расследование. Мужчина ранее судимый.
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