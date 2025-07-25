На выезде из Костаная водитель автомобиля Volkswagen Amarok совершил наезд на дорожное ограждение.

По его словам, во время движения он уронил мобильный телефон, и, когда попытался его поднять, потерял контроль над управлением.

В результате ДТП водитель не пострадал, однако повредил свой автомобиль и нанес ущерб дорожной инфраструктуре.

Полицейскими собран материал по факту происшествия, который будет передан в суд для принятия процессуального решения. Водителю также предстоит возместить причинённый ущерб.

Сотни оштрафованных. Полицейские вышли в рейды по костанайским пляжам Сотрудники полиции и ДЧС провели очередной совместный рейд на центральном пляже Костаная, чтобы напомнить: безопасность...

Стало плохо за рулем. В Костанае водитель сбил пенсионерку на тротуаре 25 июля на пересечении проспекта Абая и улицы Чкалова водитель автомобиля марки Jetour проехав на...

Скрывать лицо в общественных местах запрещено — полиция о новых мерах Полицейские начали разъяснительную работу по изменениям в законодательстве, предусматривающим запрет на ношение в общественных местах...