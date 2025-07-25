На выезде из Костаная водитель автомобиля Volkswagen Amarok совершил наезд на дорожное ограждение.
По его словам, во время движения он уронил мобильный телефон, и, когда попытался его поднять, потерял контроль над управлением.
В результате ДТП водитель не пострадал, однако повредил свой автомобиль и нанес ущерб дорожной инфраструктуре.
Полицейскими собран материал по факту происшествия, который будет передан в суд для принятия процессуального решения. Водителю также предстоит возместить причинённый ущерб.
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