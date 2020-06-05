Костанаец возглавил институт истории государства Комитета науки МОН РК

На основе рекомендаций конкурсной комиссии по отбору кандидатур на вакантные должности руководителей республиканских научно-исследовательских институтов приказом председателя Комитета науки Министерства образования и науки РК Абиль Еркин Аманжолулы назначен директором Института истории государства.

Еркин Аманжолулы, доктор исторических наук, профессор, начинал свою трудовую деятельность преподавателем. В разные годы работал проректором по научной работе и зарубежным связям Костанайского государственного педагогического института, ректором Костанайского государственного педагогического университета имени У.Султангазина.

Еркин Аманжолулы – автор более 200 научных публикаций, включая 22 монографии, 26 учебников и учебных пособий, 7 статей в журналах, входящих в базы ISI, Scopus. Награжден юбилейными медалями «20 лет Ассамблее народа Казахстана», «25 лет независимости Республики Казахстан», «25 лет маслихатам Казахстана» и нагрудными знаками «За заслуги в развитии науки Республики Казахстан», «За заслуги в деятельности профсоюза работников образования и науки». Абиль Еркин – лучший преподаватель вуза 2014 года.

Как рассказал Еркин Абиль, в этом году ровно 30 лет его научной деятельности, свои первые научные статьи он написал еще будучи студентом.

«Моя научная деятельность началась даже раньше, чем трудовая. И все эти годы, работая в системе образования, вначале ведомственного образования в системе министерства внутренних дел, затем работая в педагогическом университете на различных должностях я тем не менее я продолжал заниматься именно научной работой. Теперь из системы образования я перехожу в систему академической науки, институт, который я возглавил является научно-исследовательским институтом и основная его задача -изучение методологических основ исторической науки, это изучение истории формирования государства на территории Казахстана, также это экспертная и аналитическая работа со всеми вопросами связанными с исторической проблематикой. В том числе и по тем государственным программам, которые разрабатываются в настоящее время»,- сказал директор Института истории государства Комитета науки МОН РК Еркин Абиль.

По словам Еркина с эмоциями по поводу нового назначения он еще не разобрался. Сообщает, что теперь есть возможность сосредоточится на научно-исследовательской работе.

«Со своими эмоциями я пока еще не разобрался, вчера я был представлен коллективу, вчера уже началась работа. Очень много проблемных вопросов, очень много организационных вопросов, финансовых. Поэтому как-то рефлексировать по поводу нового назначения особо времени не было. Сейчас у меня есть возможность сосредоточится на научно-исследовательской работе. Это то направление деятельности, которое всегда и в высших учебных заведениях и в любой другой сфере остается как бы на втором плане. А в научно-исследовательском институте как раз такая деятельность — это первое и самая главное направление деятельности. Со вчерашнего дня я уже переехал в столицу»,- говорит Еркин Абиль.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.