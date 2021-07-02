Костанаец выбросил вещи, и пытался выброситься сам

Видео происшествия в редакцию прислали читатели alau.kz

По словам очевидцев, происшествие случилось в микрорайоне «Юбилейный».

«В микрорайоне Юбилейном произошло ЧП. Мужчина упал с балкона. Сорвался. Поругался с девушкой. Выкинул все ее вещи с балкона.Потом выпал сам. МЧС и полиция не смогли помочь», — пишет очевидец.

По информации пресс-службы ДЧС, 1 июля спасатели оперативно спасательного отделения провели аварийно – спасательную работу.

В 13:23 на пункт связи «112» от очевидцев поступило сообщение об инциденте. В микрорайоне Юбилейный в многоэтажном доме, мужчина 1987 года рождения пытался совершить попытку суицида. Причиной такого необдуманного и страшного поступка является ссора с девушкой. Мужчина выбросил все её вещи с балкона, потом решил выбросится сам. Расстояние до земли было в три этажа.

В 14:33 сотрудники ДЧС из четырёх человек личного состава и 1 единицей техники прибыли на место происшествия, натянули спасательное полотно. Полиция и спасатели предприняли меры по спасению мужчины. Однако, он упал и правда повредил себе ногу.

К счастью всё обошлось без жертв. Спасатели передали пострадавшего карете скорой помощи.

«Мужчина получил перелом правой пяточной кости. Ушиб пояснично-крестцовой области и таза. Назначено амбулаторное лечение», — сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Костанайской области Ксения Жилкибаева.

«Самоубийства – серьезная проблема общественного здравоохранения. Большое количество людей лишают себя жизни по разным причинам. Чтобы этого не произошло главное вовремя прийти на помощь. 50-36-24 — Телефон доверия – это служба, куда может анонимно обратиться абсолютно любой человек, чтобы обсудить трудную жизненную ситуацию, и получить ответ на свой вопрос», — говорится в сообщении ДЧС.

Также, в случае чрезвычайной ситуации или вашей жизни угрожает опасность звоните на «101» или «112».

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