Выборы маслихатов пройдут 29 ноября: в Костанайской области началось выдвижение кандидатов

В Костанайской области началась подготовка к выборам депутатов маслихатов, которые состоятся 29 ноября. В регионе образовано 248 избирательных округов, в работе задействованы 1240 членов избирательных комиссий.
Указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней Президент Касым-Жомарт Токаев подписал 12 октября.
Как сообщила член территориальной избирательной комиссии Костанайской области Джамиля Именалинова, выдвижение кандидатов проходит с 14 октября до 18:00 27 октября. Регистрация началась также 14 октября и продлится до 18:00 1 ноября.
Кто может стать кандидатом
Баллотироваться могут граждане Казахстана, достигшие 20 лет. Один человек может быть депутатом только одного маслихата.
К участию не допускаются граждане, признанные судом недееспособными, имеющие непогашенную судимость, а также лица, совершившие коррупционное преступление.
По партийным спискам кандидатов выдвигают политические партии. В одномандатных округах такое право имеют партии, общественные организации и их подразделения, если это предусмотрено уставом. Граждане также могут участвовать путём самовыдвижения.
Избирательный взнос и условия возврата
Для участия предусмотрен избирательный взнос в размере 425 тысяч тенге.
Согласно представленной информации, взнос возвращают, если партия наберёт не менее 5% голосов. Для самовыдвиженца условием возврата станет избрание депутатом либо получение не менее 5% голосов.
Депутаты маслихатов работают на общественных началах и зарплату за депутатскую деятельность не получают.
К участию в выборах по партийным спискам допущены семь политических партий. Всего по Казахстану предстоит избрать 3447 депутатов в 228 маслихатов.
28 ноября наступит день тишины перед голосованием.
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