Костанаец задержан за расфасовкой наркотиков в шприцы

В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора 2021» сотрудниками Отдела по противодействию наркопреступности УП Костаная задержан 32-летний мужчина, у которого изъяты наркотики в особо крупном размере.

Для проверки оперативной информации о причастности жителя областного центра к распространению наркотических средств сотрудники полиции выехали в садовое общество «Строитель». Информация не только подтвердилась, но и на одном из дачных участков предполагаемый подозреваемый был застигнут при расфасовке наркотиков.

В ходе обыска в дачном домике обнаружены и изъяты полиэтиленовые пакеты с порошкообразным веществом «гашиш» и 17 шприцов с аналогичным содержимым. Общий вес изъятых наркотиков составил более 3,6 килограммов, а их стоимость на «черном рынке» составила бы порядка шести миллионов тенге.

Также, в ходе обыска у костанайца изъяты электронные весы.

В настоящее время проводятся дальнейшие следственные и оперативные мероприятия в рамках досудебного расследования по статье 296 ч. 4 «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере». Подозреваемый арестован.

Теперь, ранее судимому за кражу, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 7 лет.

Всего с начала года в Костанайской области из незаконного оборота изъято 95 килограммов различных наркотических средств.

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