В июле 2024 года между туристическим агентством и жителей Костаная заключен договор на туристское обслуживание в сумме 2 199 000 тенге. Предоставлена квитанция о принятии от истца указанной суммы. Оплата туристической путевки проводилась наличными, а также путем перевода на карту менеджера компании. Поскольку был технический сбой кассового аппарата. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Позже директор компании сообщил, что поездка истца не состоится, ввиду того что менеджер компании, собрав денежные средства с ряда клиентов, скрылась с деньгами в неизвестном направлении. Возврат денежных средств директор туристической компании обязался возвратить до сентября 2024 года, однако данная сумма не была возвращена истцу.

Костанаец обратился в Костанайский городской суд с иском о взыскании суммы в размере 2 199 000 тенге, о возмещении морального вреда.

Менеджер пояснила, что пополнила кассу деньгами истца в полном объеме. Есть соответствующие квитанции из бухгалтерии, а также пояснения бухгалтера ТОО. Заявка на бронирование не оформлена своевременно ввиду отстранения её от работы.

Истец свои обязательства по оплате туристских услуг исполнил, однако ответчиком данные услуги не были предоставлены.

Решением суда иск костанайца к ТОО о взыскании суммы и возмещении морального вреда удовлетворен частично.

С ТОО в пользу истца взыскана сумма ущерба в размере 2 199 000 тенге полностью, а компенсация морального вреда снижена до 200.000 тенге.

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