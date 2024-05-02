Костанаец завоевал золотую медаль Балканской математической олимпиады

С 27 апреля по 2 мая 2024 года в г. Варна (Болгария) прошла Балканская математическая олимпиада (BMO). BMO — это международное соревнование победителей школьных национальных олимпиад из европейских стран.

В олимпиаде этого года приняли участие 15 стран, в числе которых Албания, Болгария, Кипр, Черногория, Румыния, Сербия, Азербайджан, Италия, Саудовская Аравия, Казахстан и другие.

Команда республики была представлена 6 учащимися – победителями Республиканской олимпиады школьников из Алматы, Тараза и Костаная, в их числе Даутов Жан, учащийся 11 класса лицея-интерната «Білім-Инновация» для одаренных детей.

39 баллов из 40 максимально возможных позволили Жану завоевать золотую медаль Балканской математической олимпиады. Это его третья победа в этой олимпиаде и четвертая золотая медаль в этом учебном году, 3 из которых в международных олимпиадах.

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