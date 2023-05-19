Костанай активно преображается к форуму с участием Токаева и Путина

Центр Костаная стал площадкой для самого масштабного обновления за последние лет 20. Ремонтно-строительный бум горожане связывают с подготовкой к предстоящему форуму межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Как преображается город, изучал корреспондент Zakon.kz.

Первым делом власти города взялись за посадку новых деревьев и живой изгороди из кизильника. На шести главных улицах закипела работа. Вдоль обочин мини-экскаватором копали небольшие траншеи для кустарников и ямы для новых деревьев. И через несколько дней начались масштабные работы по высадке кизильника и сосен высотой порядка двух метров, которые привезли из Башкирии, а также пирамидальных тополей.

Фото: Zakon.kz

Всего на улицах города появилось около 2,5 тыс. новых деревьев и сотни тыс. погонных метров кизильника. Впервые места, где появились новые деревья, оснастили и системами полива. В некоторых местах сосны посадили сразу в два ряда и даже активно поливают, чтобы лучше прижились. По отчету отдела ЖКХ, на озеленение города и уход за деревьями и кустарниками выделили 595 млн тенге.

Второй в очереди на обновление оказалась аллея между улицами Пушкина и Тауелсиздык напротив городского акимата. Сначала здесь сняли всю брусчатку, как уверяют чиновники, ее не меняли порядка 15 лет, затем выкорчевали часть деревьев, убрали все скамейки и начали «одевать» пешеходную зону в новую брусчатку. И если раньше она была обычного серого цвета одного размера, то сейчас к оформлению дорожек подошли творчески: использовали материал черного, темно-серого и светло-серого тонов и разных размеров.

Фото: Zakon.kz

Получается эффектно, и работа еще продолжается.

Параллельно с укладкой брусчатки началась реконструкция фонтана. В нем уже сняли все оборудование и облицовку, осталась только бетонная чаша. Фонтан облагородят в новый гранит, установят новые форсунки и сделают подсветку. В аллее появятся новые скамейки и урны, только жаль, что возле фонтана убрали деревья. Посидеть в тени теперь не получится. На обновление этой аллеи выделили более 40 млн тенге.

Сейчас кипит работа на аллее возле областного акимата и в Центральном сквере. В первой готовят фонтан к реконструкции: рабочие уже сняли всю старую облицовку и погрузили ее в погрузчик. Но еще более масштабные работы развернулись в сквере. Здесь под реконструкцию попали сразу два фонтана.

Фото: Zakon.kz

На месте первого установят первый пешеходный фонтан в городе. Площадка под него уже готова, внутри котлована осталась только большая водопроводная труба. На создание такого чуда из бюджета выделили порядка 50 млн тенге.

Рядом с фонтаном уже вовсю работали мужчины в спецодежде, которые обрабатывали специальным раствором с удобрениями посеянный газон, чтобы трава была густой и красивой.

Фото: Zakon.kz

А центральная площадь парка, которая радовала глаз костанайцев обилием клумб и большим фонтаном, стала местом масштабной реконструкции. На всех клумбах уже сняли старое бетонное ограждение, на их месте уже появились колышки с натянутой веревкой для определения формы клумб. Сам фонтан сейчас «раздевают» от старой облицовки как снаружи, так и внутри, демонтируют старое пусковое оборудование.

Фото: Zakon.kz

Как поясняют в отделе ЖКХ, благоустройство Центрального сквера также проводится в рамках подготовки к форуму приграничного сотрудничества, поэтому здесь установят 100 новых лавочек и 100 новых урн из мраморной крошки светлых цветов, поменяют брусчатку, поребрик и бордюр. На это выделили 180 млн тенге.

Фото: Zakon.kz

Еще в ноябре 2022 года в Костанае началось строительство смарт-центра «Болашак». А в декабре стало известно, что в этом здании и будет проходить 19-й форум двух государств. Объект площадью 12 тыс. кв. метров занял земельный участок в 1,2 гектара. И еще осенью 2022 года на встрече с населением аким города Марат Жундубаев отметил, что это будет одно из красивейших зданий в Костанае. Территорию рядом с ним тоже планировали благоустроить с размахом: сделать бульвар, три фонтана, детскую площадку, провести озеленение 13 видами растений.

Фото: Zakon.kz

С приходом нового главы региона Кумара Аксакалова было решено сделать эконом-вариант. Так, из плана исчезла детская площадка за 74 млн тенге, классическая аллея за 44 млн тенге, а из трех фонтанов стоимостью около 1 млрд. оставили только один – за 186,6 млн тенге. В два раза сократили территорию с твердым покрытием, а сумму на эти цели – со 150,9 млн тенге до 46,4 млн тенге. И получилось, что вместо почти 2 млрд тенге благоустройство планируют провести на 718 млн тенге.

Сейчас строители завершают возведение оставшейся части здания смарт-центра. В первом корпусе уже установили окна и за ними видно, что ведется внутренняя отделка. Работы осталось немало как внутри, так и снаружи здания, но процесс идет без выходных, чтобы успеть к намеченному сроку. Ведь, кроме строительства самого здания, предстоит его оснащение мебелью, техникой и благоустройство территории.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.