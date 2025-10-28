На совещании в акимате Костанайской области озвучены четыре ключевые опоры роста экономики региона: машиностроение, чёрная металлургия, агропромышленный комплекс и транспортно-логистическая инфраструктура. Подводя итоги девяти месяцев, аким области Кумар Аксакалов отметил, что регион нацелен удерживать темпы экономического роста на уровне не ниже 7% в текущем году.

«Мы видим, что по итогам девяти месяцев объёмы производства увеличили следующие предприятия: “АгромашХолдинг” — в 2,4 раза, “СарыаркаАвтопром” — на 20%, Caspian Steel (производство арматуры) — на 22%, Костанайский агромеханический завод — на 46%, “Большевичка” — на 4,3%», — сказал Кумар Аксакалов.

Говоря о машиностроении, аким подчеркнул роль нового автозавода: «Выйти на лидирующие позиции по машиностроению нам позволит и новый, открытый на прошлой неделе современный завод KIA полного цикла. Напомню: вложено 131 млрд тенге инвестиций, создано 1 500 новых рабочих мест. Деятельность завода станет мощным импульсом для обрабатывающей промышленности и позволит нам быть по-настоящему центром машиностроения в стране».

В логистике в этом сезоне приведено в нормативное состояние около 1 300 км дорог. Финансирование превысило 100 млрд тенге. Строящийся в Костанае транспортно-логистический комплекс после ввода увеличит объёмы грузоперевозок примерно на 20%.

Металлургический блок усилит проект по выпуску горячебрикетированного железа в Рудном.

«Буквально неделю назад подписан стратегический контракт — документ на изготовление оборудования для этого завода — между АО “ССГПО” и консорциумом компаний Primetals (Австрия) и Midrex (США). Реализация проекта позволит создать дополнительный передел переработки железорудного сырья с высокой добавленной стоимостью», — отметил Аксакалов.

АПК остаётся системным приоритетом: на поддержку отрасли в этом году направлено 207 млрд тенге. Намолочено 6,3 млн тонн зерна, средняя урожайность — 16 ц/га. По словам акима, концентрация на четырёх стратегических направлениях вместе с точечными индустриальными и инфраструктурными проектами позволит сохранить высокие темпы роста и расширить занятость в регионе.

