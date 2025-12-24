В Костанае рассматривают возможность запуска программы реновации ветхого жилья. О планах по обновлению старого жилфонда сообщил аким города Марат Жундубаев. По его словам, сейчас вопрос прорабатывают через отдел жилищных отношений, а в качестве примера берут опыт соседних регионов — в частности, Кокшетау.

— Соседи наши, допустим, в Кокшетау эту работу проводят. И мы видим, что это успешно работает. Надо опыт перенимать, — отметил аким.

В зоне риска — старые двух- и трехэтажки

Глава города подчеркнул, что в Костанае остаются дома старой постройки — двух- и трехэтажные здания, которые уже приближаются к аварийному статусу. С каждым годом, по словам Марата Жундубаева, такие дома приходят в негодность, а часть жильцов — это пенсионеры, которым особенно важно жить в безопасных условиях.

Реновация как инструмент обновления жилфонда

Аким добавил, что механизмы реновации можно рассматривать в связке с инструментами ЖКХ и капитального ремонта. При этом, отметил он, к теме нужно подходить заранее, чтобы не доводить дома до критического состояния.

— Нужно будет сейчас наперед думать. В любом случае, рано или поздно мы к этому придем, — сказал Марат Жундубаев.

Что дальше

В акимате отмечают: перед запуском программы необходимо изучить практику других городов и определить оптимальную модель для Костаная. О конкретных сроках и параметрах возможной реновации обещают сообщить после подготовки предложений.

Налоговики сделали важное обращение перед вступлением в силу нового Налогового кодекса Спецрежимы меняются: бизнесу нужно подтвердить налоговый режим до 1 марта 2026 года В Казахстане вступает...