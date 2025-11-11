В Костанае началась активная подготовка к зимнему сезону. Подрядные организации заготовили пескосоляную смесь для обработки тротуаров и дорог от наледи. В прошлом сезоне горожане критиковали такой метод, указывая на порчу шин, кузовов автомобилей и обуви.
Накануне Министерство транспорта сообщило о введении национального стандарта противогололёдных материалов для населённых пунктов, отметив, что традиционные реагенты доставляют неудобства и негативно влияют на экологию.
Аким Костаная Марат Жундубаев подчеркнул, что мгновенного отказа от реагентов не будет, однако город переходит на более современные составы:
— «Я вам не говорю, что сейчас мы откажемся полностью, 100%. Смотрите: если будет гололедица, если будет угрожать безопасности людей, детей — конечно, будем смотреть, пока запрета как такового нет. Но в бюджет следующего года мы вложили именно современные реагенты», — сказал он.
В акимате отмечают, что выбор составов и технологии обработки будет корректироваться в зависимости от погодных условий и реального состояния улично-дорожной сети. Жителей просят соблюдать осторожность на дорогах в период гололедицы и сообщать о проблемных участках через городские сервисы обращений.
