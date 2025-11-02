По информации синоптиков, предстоящей ночью в области ожидаются снег, низовая метель и гололед. Днем снегопады и метель сохранятся на севере, востоке и юге региона. На западе, севере и востоке местами возможен туман.

Ветер северо-восточный, северный 9–14 м/с, местами на севере, востоке и юге порывы будут достигать 15–20 м/с. Температура воздуха как ночью, так и днем составит от 0 до –5 °C, на юге области возможно потепление до +3 °C.

Погода в Костанае: облачно, снег, низовая метель, гололед. Ветер северо-восточный, северный 9–14 м/с, порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью и днем –2…–4 °C.

Жителям региона рекомендуется соблюдать осторожность на дорогах, учитывать ухудшение видимости и скользкое покрытие.

