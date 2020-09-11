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Костанай и Житикара. Статистика COVID-19 в Костанайской области на 11 сентября

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В Костанайской области зарегистрировано 2 случая заражения коронавирусной инфекцией

Заболели COVID-19 жители городов Костанай и Житикара. Пациенты обследованы по самообращению, а также с симптомами боль в горле, температура, слабость, головокружение, учтены по контакту с инфицированными с положительным результатом ПЦР.

Выявляются лица, контактировавшие с больными, все берутся под медицинское наблюдение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 10 сентября в области выявлено 3442 человек с инфекцией COVID-19, из них выздоровело 2885.

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COVID-2019 в Казахстане

106661 - зарегистрированно

100409 - выздоровевших

1634 - летальных случаев

3442 - в Костанайской области

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