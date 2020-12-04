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Костанай лидирует. Информация по заболевшим COVID-19

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Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

3 декабря 2020 года в Костанайской области зарегистрировано 85 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,5%.

Заболевшие: 42 жителя г. Костанай, 11 – г. Житикары, 8 — г.Рудный, 7 – г.Лисаковск, 4 – Костанайского района, 4 – Денисовского района, 3 – Жангельдинского района, 2 – Аулиекольского района, 2 – Карабалыкского района и по 1 случаю в Сарыкольском и Б.Майлина районах.

54 обследованы по самообращению, 24 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 – с профилактической целью (завозной случай), 6 в целях эпид.надзора (перед госпитализацией в стационар).

Из числа инфицированных 54 с симптомами заболевания, 31 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля по 03 декабря зарегистрировано 5639 случаев COVID-19, выписано с выздоровлением 4093 человека.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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