Костанай лидирует по числу проектов «Дорожная карта бизнеса»

Количество идей и проектов бизнеса, под которые люди берут кредит, увеличилось более чем в 2 раза в Костанайской области, по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Все эти проекты были одобрены по дорожной карте бизнеса, передает alau.kz

В рамках дорожной карты предприниматели из сферы микро и малого бизнеса могут получить новый вид гос.поддержки. Это портфельное субсидирование и гарантирование кредитов. Благодаря таким инструментами, кредит оформляют без каких-либо отраслевых ограничений. Займ можно получить на сумму до 20 миллионов тенге под 6 процентов годовых.

«На инвестиционные цели можно направить до 15 миллионов тенге со сроком субсидирования до 3-х лет, а на пополнение оборотных средств до 5 миллионов тенге со сроком субсидирования до 2-х лет, Кроме того, Фондом «Даму» предоставляется гарантия до 85%от суммы кредита. Главным преимуществом данного направления является то, что решение о субсидировании и гарантировании кредита принимается непосредственно банком второго уровня без участия Фонда «Даму», в связи с чем процесс предоставления займа значительно ускорен»,- рассказал Олжас Сапарбеков, руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области.

Новый вид поддержки действует с конца сентября. За это время к портфельному гарантированию уже одобрили 2 заявки. Сумма гарантии для них составила 8,5 миллионов тенге. А вот если оценить в целом количество одобренных проектов в части субсидирования по кредитам, то окажется что наша область занимает четвертое место по республике, а по гарантированию второе место.

«На сегодня уже имеется пул из 42 потенциальных проектов на общую сумму кредитов 1,8 миллиарда тенге. Кроме того, для реализации новых бизнес-идей предпринимателям области в текущем году на конкурсной основе выдано 14 грантов на 60 миллионов тенге, из них 7 грантов на 30 миллионов тенге выданы молодым предпринимателям»,- сказал Олжас Сапарбеков.

Пока лучшими в продвижении дорожной карты бизнеса в регионе можно назвать города Костанай и Рудный, а также Костанайский район. Количество одобренных там проектов бизнес-идей больше, чем у остальных. А вот в 6 районах области такие проекты отсутствуют вовсе. Среди них Амангельдинский, Жангельдинский, Камыстинский, Карабалыкский, Мендыгаринский и Наурзумский. Этим районам поручено усилить работу в продвижении дорожной карты, чтобы поддержать местных предпринимателей.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.