В Костанае подрядные организации, которые занимаются содержанием города, начнут работать по новой схеме. Как сообщили в отделе ЖКХ акимата, договоры с подрядчиками планируют заключать не на один год, а сразу на два — на 2026–2027 годы. Такой формат, по словам специалистов, позволит более точно планировать бюджет и повысить ответственность исполнителей.
В 2025 году на содержание областного центра из бюджета было выделено 5 млрд 222 млн тенге. Конкурсные процедуры по новым условиям уже начались.
Разметка и мойка дорог войдут в основной договор
В акимате поясняют: в конкурсную документацию на 2026–2027 годы включили дополнительные виды работ — нанесение дорожной разметки и мойку асфальта в летний период. Ранее разметку часто разыгрывали отдельным конкурсом, из-за чего работы могли затягиваться.
Город разделят на шесть участков вместо пяти
Еще одно новшество — изменение схемы лотов. Теперь конкурсы будут проводиться по шести частям города, а отдельный лот выделят для жилых массивов Дружба, Ударник и микрорайона Кунай. В отделе ЖКХ считают, что это позволит точнее распределять нагрузку и быстрее реагировать на обращения жителей.
Зимнее содержание: меньше «лечить», больше предотвращать
Изменения ожидаются и зимой. Требования по очистке дорог 1, 2 и 3 категорий скорректировали: убирать наледь и устранять колейность планируют реже, делая упор на профилактику — чтобы не допускать образования опасных участков.
Реагенты вместо песка и соли
До конца 2025 года в Костанае продолжат использовать пескосоляную смесь. Однако в начале 2026-го, после определения подрядчика, в городе планируют закупать реагенты. При этом полностью от песка и соли не откажутся: оба варианта будут заложены в техспецификации, но в другом соотношении — пескосоляной смеси станет заметно меньше.
В акимате подчеркивают: обновленные условия должны сделать обслуживание города более стабильным и оперативным в течение всего года.
