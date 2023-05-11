Костанай может остаться без интернета и мобильной связи

В начале апреля шесть операторов связи в Костанае получили уведомления о том, что они должны демонтировать волоконно-оптические линии с опор освещения.

Их намерены заменить на новые на 28 улицах областного центра. Причем кабели должны снять до августа. Акимат выдал компаниям график проведения работ и определил сроки. Представители ТОО «Кар-Тел» в Костанае отмечают, что они слишком короткие и уложиться в них они не успевают.

«Мы выходим на ЖКХ с просьбой приостановить работы, с просьбой оставить наши кабеля на опорах до момента, как мы сможем организовать резерв и переключить линию с улицы, которая реконструируется на другую улицу, уложить кабель в канализацию «Казактелекома» или иные другие варианты, которые мы сейчас в экстренном порядке рассматриваем», — говорит руководитель технического отдела ТОО «Кар-Тел» в Костанае Алексей Малышев.

ТОО «Кар-Тел» уже подало заявки к «Казактелеком» на получение техусловий, чтобы проложить свои линии к ним под землю. То же самое сделали и другие провайдеры. По словам Алексея Малышева, проблема коснется их абонентов центральной части города, это порядка 2 тысяч квартир и не меньше пользователей сотовой связи. Ведь на этих же линиях размещены базовые станции связи. Причем все работы по переносу кабеля, по данным специалистов, они должны завершить до наступления холодов. После работать волоконно-оптическими линиями уже нельзя. В акимате Костаная свои доводы. Здесь отмечают, что не готовы менять сроки.

«Отсрочек не будет, до осени нет, вот смотрите, мы планово идем, не заходим сразу на все улицы, планово переходим. У них есть месяц- два, условно говоря, чтобы что-то придумать со своими сетями. Мы сразу не зайдем на все 28 улиц в один день, постепенно по графику, график у них есть и эти работы они знают с апреля месяца, с каждым отрабатываем, если им необходимо подземным способом уложить, мы готовы пойти им на встречу, быстрее этот вопрос решить, согласование и так далее», — объяснил специалист отдела ЖКХ акимата Костаная Кенжебай Акбаев.

Замена старых опор уже идет, отмечают в отделе ЖКХ. На Абая, Бородина и Гоголя. Процесс остановить они не могут. В этом году запанировано поменять 2035 столбов и почти 5 тысяч самих светильников. Помимо этого в городе проложат 40 километров электрических кабелей. Общая сумма всех этих работ — 2 млрд тенге. Завершить все это нужно тоже до осени и отступать от своих графиков здесь пока не намерены.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.