Костанай: МВД сделало заявление после нападения на полицейского

Вице-министр внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса прокомментировал случаи нападения на полицейских в Казахстане, передаёт корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность.

«По статье 380, часть 6, в Костанае, как вы знаете, арестованы трое подозреваемых. Задержания также прошли в Атырау и Усть-Каменогорске. Обращаем внимание: полицейские несли службу. В Костанае сотрудник вне службы сделал замечание и подвергся нападению, после чего прибывшие сотрудники полиции задержали нападавших», — сообщил он.

По словам вице-министра, по всем фактам ведётся расследование.

«С санкции суда все, кто совершил нападения на полицейских и применил насилие, привлечены к уголовной ответственности и взяты под стражу. Думаю, во всех этих делах точку поставит правосудие», — подчеркнул он.

