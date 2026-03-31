Костанай: МВД сделало заявление после нападения на полицейского

Вице-министр внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса прокомментировал случаи нападения на полицейских в Казахстане, передаёт корреспондент Zakon.kz.
Он напомнил, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность.
«По статье 380, часть 6, в Костанае, как вы знаете, арестованы трое подозреваемых. Задержания также прошли в Атырау и Усть-Каменогорске. Обращаем внимание: полицейские несли службу. В Костанае сотрудник вне службы сделал замечание и подвергся нападению, после чего прибывшие сотрудники полиции задержали нападавших», — сообщил он.
По словам вице-министра, по всем фактам ведётся расследование.
«С санкции суда все, кто совершил нападения на полицейских и применил насилие, привлечены к уголовной ответственности и взяты под стражу. Думаю, во всех этих делах точку поставит правосудие», — подчеркнул он.
