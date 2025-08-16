Костанай отмечает свой 146-й День рождения. В эти дни в разных частях областного центра проходят, спортивные и культурные мероприятия. В канун праздника Костанаю сделали особенный подарок. Местный бизнесмен установил трехметровую скульптуру Тобольского мыслителя. Для региона это важный археологический артефакт, оригинал которого был найден почти полвека назад.

На набережной Шагала, как обычно многолюдно. Но, в этот раз есть особенный повод. Ярким событием вечера для горожан стал необычный подарок от местного бизнесмена. Теперь, в парке у реки, гостей и костанайцев будет встречать скульптура Тобольского мыслителя. Организаторы отмечают, что и место для подарка было выбрано не случайно. Здесь, близ набережной находится одна из главных дорожно-транспортных артерий, которая соединяет Костанай с другими регионами и городами.

Археологический артефакт был найден еще в 1976 году на правом берегу Тобола, неподалеку от Костаная. Сам по себе оригинал — небольшого размера, буквально 20 сантиметров, но несмотря на это имеет огромную культурную ценность. Находка датируется концом III – началом II тысячелетия до нашей эры. Сегодня оригинал Тобольского мыслителя находится в Национальном музее Казахстана. Он был передан туда в 2022 году из Костанайского историко-краеведческого музея. Скульптура, которая теперь стала новой достопримечательностью города, была выполнена известным актюбинским мастером. Кстати, высота статуи достигает 3-х метров, и сделана она из гранита.

