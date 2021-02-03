Костанай по-прежнему лидирует. Об эпидситуации по коронавирусу за 2 февраля

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.
2 февраля в Костанайской области зарегистрировано 84 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,8%.
Заболевшие: 42 жителя г. Костанай, 9 – Мендыкаринского района, 8 — г.Рудный, по 5 случаев среди жителей г.Житикары, Аулиекольского, Сарыкольского районов, 4 – Денисовского района, по 3 случая – г.Лисаковск, Алтынсаринского района.
63 обследованы по самообращению, 18 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профилактической целью перед госпитализацией в стационар.
Из числа инфицированных 72 с симптомами заболевания, 12 бессимптомные.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 02 февраля 2021г зарегистрировано 10478 случаев COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 8963.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области