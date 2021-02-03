Костанай по-прежнему лидирует. Об эпидситуации по коронавирусу за 2 февраля

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

2 февраля в Костанайской области зарегистрировано 84 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,8%.

Заболевшие: 42 жителя г. Костанай, 9 – Мендыкаринского района, 8 — г.Рудный, по 5 случаев среди жителей г.Житикары, Аулиекольского, Сарыкольского районов, 4 – Денисовского района, по 3 случая – г.Лисаковск, Алтынсаринского района.

63 обследованы по самообращению, 18 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профилактической целью перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 72 с симптомами заболевания, 12 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 02 февраля 2021г зарегистрировано 10478 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 8963.

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