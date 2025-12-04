Две трети всех дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных в Костанайской области в этом году, пришлись на города Костанай и Рудный. Причём более половины от общего числа аварий произошло в областном центре.

В прокуратуре региона считают, что одной из ключевых причин повышенной аварийности в населённых пунктах является отсутствие системного анализа аварийно опасных участков и приведения дорожной инфраструктуры в соответствие с требованиями безопасности. Это, по мнению надзорного органа, тормозит снижение уровня ДТП в области.

«Нам нужно точечно работать по перекрёсткам, где у нас зафиксирована системность, приводить в соответствие дорожную инфраструктуру и внедрять цифровые технологии. По такому принципу в девяти крупных регионах страны, таких как Алматы, Астана, реализуются проекты по снижению аварийности: на таких перекрёстках устанавливают по восемь камер», – отметил старший помощник прокурора Костанайской области Ерлан Басмурзин.

Речь идёт о современных интеллектуальных комплексах, которые в потоке транспорта способны распознавать личности и автомобили, в том числе находящиеся в розыске или угоне. Камеры автоматически фиксируют отсутствие ремня безопасности, использование мобильного телефона за рулём, превышение скорости и другие нарушения. Сотрудники прокуратуры предложили рассмотреть возможность выделения бюджетных средств для внедрения таких систем на 68 аварийно опасных участках в Костанае и Рудном.

При этом 58% смертельных ДТП приходятся в основном на три трассы международного и республиканского значения, и их количество продолжает расти.

«Полностью обеспечить круглосуточное присутствие полиции невозможно, поэтому предлагается усилить контроль за счёт установки на всей протяжённости этих трасс современных систем фиксации нарушений скоростного режима и контроля полосы движения. У нас треть всех ДТП связана с выездом на встречную полосу», – подчеркнул Ерлан Басмурзин.

Помимо стационарных комплексов, на опасных участках дорог, по мнению специалистов, необходимо устанавливать световые дорожные знаки и предупреждающие устройства с проблесковыми маячками. Как отмечают в прокуратуре, практика показывает: на соблюдение Правил дорожного движения сильнее всего влияет реальная неизбежность наказания за любое нарушение. Поэтому предлагается создать на дорогах обстановку «максимального присутствия» контроля, что должно снизить аварийность.

Отдельно прокуроры обратили внимание на платные дороги региона.

«У нас в регионе есть две платные дороги – “Костанай–Денисовка” и “Костанай–Троицк”, но до сих пор данные системы у нас на них в эксплуатацию не введены. При этом вся техническая возможность для этого имеется. В связи с чем предлагаем рассмотреть возможность ускорения данной работы и внедрения данных систем в действие», – заявил Басмурзин.

Сроки рассмотрения вопроса о выделении средств на развитие цифровых систем контроля за дорожным движением, а также стоимость возможных проектов пока не озвучиваются. Решения по этим инициативам предстоит принять уполномоченным органам.

