Не хватает до порога? Эксперты рассказали об альтернативе для пенсионных накоплений





После публикации новых порогов минимальной достаточности для досрочного использования пенсионных накоплений эксперты обратили внимание на интересную особенность: в ряде случаев приобрести пенсионный аннуитет можно при меньшей сумме накоплений, чем требуется для использования средств из ЕНПФ на жилье или лечение, сообщает informburo.kz

Согласно данным страховой компании KM Life, в 2026 году для оформления пенсионного аннуитета необходимы следующие суммы накоплений:

Для немедленного аннуитета (с 53–55 лет):

мужчинам — от 10 млн тенге;

женщинам — от 13,2 млн тенге.

Для отложенного аннуитета (с 45 лет):

мужчинам — от 9,2 млн тенге;

женщинам — от 11,5 млн тенге.

В то же время пороги достаточности для вкладчиков в возрасте от 45 лет установлены на уровне 15,4 млн тенге и выше.

Что дает пенсионный аннуитет

Специалисты отмечают, что после перевода накоплений из ЕНПФ в страховую компанию ограничения, связанные с порогом достаточности, больше не применяются.

По словам страхового агента Анастасии Ибраевой, после оформления пенсионного аннуитета все последующие пенсионные взносы, поступающие в ЕНПФ, можно использовать на улучшение жилищных условий или погашение ипотеки без необходимости соответствовать установленному порогу достаточности.

Кому это может быть выгодно

Наибольший интерес такой механизм представляет для граждан, у которых накоплений хватает для покупки пенсионного аннуитета, но недостаточно для достижения нового порога достаточности.

Как отметил главный аналитик аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана Рамазан Досов, заключать договоры пенсионного аннуитета можно независимо от изменений порогов достаточности. Однако он подчеркнул, что для большинства казахстанцев эта возможность остается недоступной из-за небольших пенсионных накоплений или их отсутствия.

Вопрос обсуждается не первый год

Эксперты уже неоднократно предлагали унифицировать подход к расчету порогов достаточности для изъятия пенсионных накоплений и оформления пенсионных аннуитетов.

Ранее аналитики Национального банка рекомендовали использовать единый механизм расчета, а в Министерстве труда рассматривали возможность привязать пороги достаточности к стоимости отложенного пожизненного пенсионного аннуитета.