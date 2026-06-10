Работник с туберкулезом: суд в Костанайской области вынес решение по поставщику школьного питания

Специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области рассмотрел гражданское дело по иску отдела образования Мендыкаринского района к индивидуальному предпринимателю, оказывавшему услуги по организации школьного питания.
Причиной стало нарушение санитарных требований
В ходе судебного разбирательства установлено, что поставщик допустил к работе в организации образования сотрудника, страдающего туберкулезом. Суд пришел к выводу, что это является нарушением санитарно-эпидемиологических требований, а также условий договора о государственных закупках услуг по организации питания учащихся.
По мнению суда, допущенное нарушение создавало угрозу жизни и здоровью детей и свидетельствовало о ненадлежащем исполнении поставщиком своих обязательств.
Иск отдела образования удовлетворен
Решением суда требования заказчика были удовлетворены. Индивидуальный предприниматель признан недобросовестным поставщиком.
Во встречном иске отказано
В свою очередь предприниматель подал встречный иск, в котором просил признать незаконными уведомление о расторжении договора и действия заказчика по вывозу имущества.
Однако суд установил, что в материалах дела отсутствуют доказательства фактического расторжения договора в установленном законом порядке, а также подтверждения того, что права поставщика были нарушены путем изъятия имущества или ограничения возможности пользоваться им.
По итогам рассмотрения дела в удовлетворении встречного иска отказано полностью.
Решение пока не вступило в силу
При вынесении решения суд исходил из необходимости обеспечения безопасности жизни и здоровья учащихся, а также соблюдения обязательных санитарно-эпидемиологических требований при организации школьного питания.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
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