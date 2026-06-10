Работник с туберкулезом: суд в Костанайской области вынес решение по поставщику школьного питания





Специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области рассмотрел гражданское дело по иску отдела образования Мендыкаринского района к индивидуальному предпринимателю, оказывавшему услуги по организации школьного питания.

Причиной стало нарушение санитарных требований

В ходе судебного разбирательства установлено, что поставщик допустил к работе в организации образования сотрудника, страдающего туберкулезом. Суд пришел к выводу, что это является нарушением санитарно-эпидемиологических требований, а также условий договора о государственных закупках услуг по организации питания учащихся.

По мнению суда, допущенное нарушение создавало угрозу жизни и здоровью детей и свидетельствовало о ненадлежащем исполнении поставщиком своих обязательств.

Иск отдела образования удовлетворен

Решением суда требования заказчика были удовлетворены. Индивидуальный предприниматель признан недобросовестным поставщиком.

Во встречном иске отказано

В свою очередь предприниматель подал встречный иск, в котором просил признать незаконными уведомление о расторжении договора и действия заказчика по вывозу имущества.

Однако суд установил, что в материалах дела отсутствуют доказательства фактического расторжения договора в установленном законом порядке, а также подтверждения того, что права поставщика были нарушены путем изъятия имущества или ограничения возможности пользоваться им.

По итогам рассмотрения дела в удовлетворении встречного иска отказано полностью.

Решение пока не вступило в силу

При вынесении решения суд исходил из необходимости обеспечения безопасности жизни и здоровья учащихся, а также соблюдения обязательных санитарно-эпидемиологических требований при организации школьного питания.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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