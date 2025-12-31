В акимате Костаная сообщили, что за 2023–2025 годы на ремонт и развитие уличного освещения в городе направили 4,2 млрд тенге. За это время произведена замена железобетонных опор на металлические, а также установлены современные диммированные светильники, позволяющие регулировать уровень освещённости и экономить электроэнергию.

102 участка — в 2025 году

В текущем году работы по установке уличного освещения выполнены на 102 участках города, включая проулки и проезды, которые ранее оставались без света.

Почти весь город со светом

На сегодняшний день 95% улиц Костанай охвачены уличным освещением.

Из 15 тысяч опор уже 56% — металлические, а из 18 тысяч светильников 65% — диммированные.

Полный охват — в ближайшие два года

В акимате отмечают: при выделении аналогичного финансирования в течение двух лет город сможет достичь 100% охвата всех улиц уличным освещением.

