В акимате Костаная сообщили, что за 2023–2025 годы на ремонт и развитие уличного освещения в городе направили 4,2 млрд тенге. За это время произведена замена железобетонных опор на металлические, а также установлены современные диммированные светильники, позволяющие регулировать уровень освещённости и экономить электроэнергию.
102 участка — в 2025 году
В текущем году работы по установке уличного освещения выполнены на 102 участках города, включая проулки и проезды, которые ранее оставались без света.
Почти весь город со светом
На сегодняшний день 95% улиц Костанай охвачены уличным освещением.
Из 15 тысяч опор уже 56% — металлические, а из 18 тысяч светильников 65% — диммированные.
Полный охват — в ближайшие два года
В акимате отмечают: при выделении аналогичного финансирования в течение двух лет город сможет достичь 100% охвата всех улиц уличным освещением.
